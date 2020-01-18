Бейрут, , 07:00 — REGNUM Уделять повышенное внимание обеспечению защиты российского посольства в Бейруте пообещали ливанские власти. Об этом 17 января на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Решение властей Ливана было сделано после попадания двух гранат со слезоточивым газом на территорию посольства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января у здания посольства РФ в Бейруте вспыхнули беспорядки. Полицейские, в которых протестующие начали кидать камни, применили гранаты со слезоточивым газом, две из них взорвались на территории российской дипмиссии. Дипломаты не пострадали.

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