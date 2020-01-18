Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска с территории Ирака, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге.

«В настоящее время у нас нет планов по выводу войск из Ирака», — заявил он.

При этом Хоффман добавил, что Соединенные Штаты намерены сохранять дружеские отношения с Ираком.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах президента США Дональда Трампа встретиться с президентом Ирака Бархамом Салехом в Давосе на полях Всемирного экономического форума. По данным источников в Белом доме, в настоящее время администрация Трампа согласовывает повестку предстоящей встречи.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп может встретиться с президентом Ирака в Давосе — CBS