Вашингтон, 18 января 2020, 05:44 — REGNUM Соединенные Штаты не намерены выводить свои войска с территории Ирака, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман на брифинге.
«В настоящее время у нас нет планов по выводу войск из Ирака», — заявил он.
При этом Хоффман добавил, что Соединенные Штаты намерены сохранять дружеские отношения с Ираком.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно о планах президента США Дональда Трампа встретиться с президентом Ирака Бархамом Салехом в Давосе на полях Всемирного экономического форума. По данным источников в Белом доме, в настоящее время администрация Трампа согласовывает повестку предстоящей встречи.
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