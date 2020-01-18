Ла-Пас, , 06:54 — REGNUM Экс-президент Боливии Эво Моралес назвал своё выдвижение на четвёртый президентский срок ошибкой. Об этом 17 января сообщает газета Die Zeit.

Такое заявление он сделал в ходе своего интервью изданию, отвечая на вопрос о «своей самой большой политической ошибке за 14 лет президентства».

«Моей ошибкой было опять выдвигаться. Но это было решение народа, и я принял предложение выдвинуть свою кандидатуру на четвёртый срок в соответствии с конституцией», — сказал Моралес.

Тем не менее, отметил Моралес, «мы победили в первом туре выборов».

Как сообщало ИА REGNUM, после заявления Моралеса о том, что в Боливии следовало бы создать вооружённое народное ополчение, как в Венесуэле, аргентинские власти, предоставившие ему политическое убежище, призвали политика быть сдержаннее в риторике.

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