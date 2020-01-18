Вашингтон, , 05:00 — REGNUM Северная Корея стремительно строит новые ракеты, которые могут быть применены против Соединённых Штатов, заявил заместитель председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен. Об этом 18 января сообщает телеканал CNN.

По мнению высокопоставленного военного чиновника, создание новых ракет в КНДР ведётся такими высокими темпами, которые не показывает ни одна страна в мире. В своём комментарии Хайтен напомнил о высказывании лидера КНДР Ким Чен Ына, который якобы намекал на готовность провести испытания ракет, долетающих до территории США.

Читайте также: США потеряли лидерство в гиперзвуковом оружии

Вместе с тем генерал посоветовал в развитии обороноспособности США сочетать стремительность Северной Кореи и настойчивость компании SpaceX, которая продолжает попытки испытаний своих ракет, несмотря на преследующие её неудачи.

Читайте ранее в этом сюжете: В Пентагоне заявили о готовности дать ответ на «плохое поведение» КНДР