Вашингтон, , 04:37 — REGNUM Президент США Дональд Трамп намерен провести встречу с президентом Ирака Бархамом Салехом на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Белом доме.

Источники сообщают, что в настоящее время администрация американского лидера согласовывает детали предстоящей встречи, а также повестку, которую будут обсуждать главы государств. Также предполагается, что в ходе форума Трамп проведет встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в столице Ирака Багдаде прошла демонстрация против присутствия американских войск на территории страны. Акцию проводили сторонники радикального шиитского имама Муктады ас-Садра, выступающие против присутствия войск США в Ираке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Багдаде погибли двое демонстрантов