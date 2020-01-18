Вашингтон, , 03:58 — REGNUM Проамериканские жители Ирана заслуживают другого правительства в Исламской Республике, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Благородный люди Ирана, которые любят Америку, заслуживают власти, которая стремиться помочь исполнить их мечты, а не убивает их за просьбу об уважении. Вместо того, чтобы вести Иран к катастрофе, его лидеры должны перестать использовать террор и вернуть Ирану былое величие!», — заявил он.

Отметим, что призыв «вернуть былое величие Ирану» является переиначенным лозунгом предвыборной кампании Трампа в США — «вернем Америке былое величие».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп посоветовал верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следить за своими словами. По мнению американского лидера, Хаменеи неоднократно нелицеприятно высказывался о Европе и Соединенных Штатах.

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