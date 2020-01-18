Багдад, , 03:04 — REGNUM Механизмы будущего двухстороннего сотрудничества обсудили министр иностранных дел Ирака Мухаммед Али аль-Хаким и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в рамках телефонного разговора, 17 января сообщается на сайте иракского МИД.

Стороны обсудили неспокойную ситуацию в Ираке и на Ближнем Востоке. Аль-Хаким отметил, что его страна не должна становится полем для противостояия внешних сил. Он добавил, что Ираку необходимо усилить защиту суверенитета. Столтенберг ответил, что НАТО обладает достаточным потенциалом для поддержания стабильности в регионе и в настоящее время занимается поиском решения проблем, с которыми столкнулись государства Ближнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 января Йенс Столтенберг и заместитель иракского министра иностранных дел Абдель Керим Хашем Абу аль-Гос обсудили возобновление работы НАТО по подготовке иракских военнослужащих.

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