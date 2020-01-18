Париж, , 02:49 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден покинуть театр Буф-дю-Нор в сопровождении полиции из-за попытки протестующих прорваться в здание, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на сообщения очевидцев.

Газета сообщает, что один из протестующих смог прорваться в зал и сесть недалеко от французского лидера. Другой участник событий сообщал о 100−200 протестующих против пенсионной реформы у входа в здание театра. Полиции удалось оттеснить демонстрантов и позволить президенту Франции уйти из театра без происшествий.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января протестная акция против пенсионной реформы прошла у главного входа в здание Лувра в Париже. Отмечалось, что демонстранты перекрыли вход в музей.

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