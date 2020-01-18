Тирасполь, , 02:38 — REGNUM Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по молдавско-приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг посетит на следующей неделе Молдавию и Приднестровье. Как передает ИА REGNUM, глава МИД ПМР Виталий Игнатьев сообщил в этой связи, что Тирасполь намерен обсудить с Майер-Хартингом проблему молдавско-украинских таможенных постов на приднестровско-украинской границе и запрет автотранспорту с приднестровскими номерами передвигаться через пограничные пункты пропуска Молдавии.

С 10 января Молдавия в одностороннем порядке запретила автотранспорту с приднестровскими номерами передвигаться через пограничные пункты пропуска. Приднестровье 17 января объявило о введении ответных ограничений для автомобилей с молдавской регистрацией на пересечение государственной границы ПМР и Украины. Ограничения вступят в силу 24 января, если Молдавия не откажется от введенного ранее запрета.

Президенты Молдавии Игорь Додон и Приднестровья Вадим Красносельский 17 января провели переговоры по телефону и договорились урегулировать проблему с пропуском авто. Додон заверил Красносельского, что уже на следующей неделе Молдавии отменит введённые ограничения.

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