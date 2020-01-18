Вашингтон, , 02:13 — REGNUM Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи должен быть осторожен в своих высказываниях о Соединенных Штатах, заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

«Так называемый «Верховный лидер» Ирана, который последнее время не такой уж и верховный, наговорил много нелицеприятных слов про Соединенные Штаты и Европу. Их экономика трещит по швам, а их люди страдают. Ему следует быть осторожней со своими словами!», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января верховный лидер Ирана Али Хаменеи назвал американского президента Дональда Трампа «клоуном». Это заявление прозвучало во время пятничной молитвы в Тегеране, на которой духовный лидер Исламской Республики впервые с 2012 года выступил с публичной проповедью.

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