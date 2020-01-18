Москва, , 02:03 — REGNUM Букет цветов и сервиз подарил президент России Владимир Путин по случаю дня рождения Татьяне Юмашевой — дочери первого президента РФ Бориса Ельцина. Об этом 17 января сообщается на сайте Кремля.

Подарок президент передал лично Юмашевой, заехав к ней в гости. При поздравлении присутствовала супруга первого президента РФ Наина Ельцина.

Напомним, Татьяна Юмашева является руководителем Фонда Бориса Ельцина и супругой Валентина Юмашева — советника Владимира Путина.

17 января президент России также поздравил композитора и певца Игоря Николаева с 60-летним юбилеем.

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