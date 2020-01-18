Лондон, , 02:02 — REGNUM Грузия поддержала обвинения Украины в адрес России на заседании Международной морской организации (ММО) в Лондоне о том, что деятельность России якобы препятствует поисково-спасательным операциям в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе. Об этом 17 января заместитель постоянного представителя Украины при ММО Виталий Мошкивский написал на своей странице в Facebook.

«Украина и Грузия обратили внимание государств-членов ММО на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе», — написано в сообщении.

По утверждению Мошкиевского, делегации стран ЕС и США поддержали совместный документ Украины и Грузии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 января Украина подала протест в подкомитет по навигации, радиосвязи, поиску и спасению Международной морской организации (ММО) в Лондоне о том, что расширение вещания российского комплекса системы оповещения NAVTEX на акваторию Азовского моря якобы «угрожает безопасности навигации».

Напомним, международная система оповещений для навигационной и метеорологической безопасности NAVTEX (Navigation Telex) обеспечивает передачу и приём морскими судами навигационной и метеорологической информации для обеспечения безопасности судоходства.

В мире работают 153 станции NAVTEX, с дальностью трансляции сообщений до 200−600 морских миль. Россия обеспечивает работу 10 станций, Украина — двух, которые вещают из Одессы и Бердянска.

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