Кишинёв, , 01:24 — REGNUM Миссия ОБСЕ в Молдавии призвала стороны молдавско-приднестровского конфликта проявить ответственность в преодолении кризиса, спровоцированного решением Кишинева запретить передвижение автомобилей с приднестровской регистрацией через молдавско-украинскую границу. Как передает ИА REGNUM, глава Миссии ОБСЕ в Молдавии Клаус Нойкирх выразил обеспокоенность обострением ситуации.

По его словам, это может негативно повлиять на свободу передвижения населения на обоих берегах Днестра. «Мы активно продолжаем наши посреднические усилия, чтобы избежать этого. Я верю в мудрость и ответственность обеих сторон и сохраняю уверенность в том, что вместе мы сможем поддерживать процесс приднестровского урегулирования в позитивном русле в интересах населения на обоих берегах», — добавил дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, c 10 января Молдавия в одностороннем порядке запретила автотранспорту с приднестровскими номерами передвигаться через пограничные пункты пропуска. Приднестровье 17 января объявило о введении ответных ограничений для автомобилей с молдавской регистрацией на пересечение государственной границы ПМР и Украины. Ограничения вступят в силу 24 января, если Молдавия не откажется от введенного ранее запрета.

Президенты Молдавии Игорь Додон и Приднестровья Вадим Красносельский 17 января провели переговоры по телефону и договорились урегулировать проблему с пропуском авто. Додон заверил Красносельского, что уже на следующей неделе Молдавии отменит введённые ограничения.

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