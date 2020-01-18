Москва, , 01:14 — REGNUM Внешняя политика России не сдвинется в проамериканскую сторону из-за смены правительства в стране, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», — заявил он.

Таким образом российский сенатор прокомментировал высказывание госсекретаря США Майка Помпео, который заявил, что отношение Соединенных Штатов к России не изменится, несмотря на смену правительства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, также госсекретарь США Майк Помпео назвал политические перемены в России попыткой российского лидера Владимира Путина сохранить власть после истечения его президентских полномочий в 2024 году. Тем не менее полноценный прогноз глава американского Госдепа делать отказался.

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