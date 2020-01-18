Лондон, , 01:17 — REGNUM Расширение вещания российского комплекса системы оповещения NAVTEX на акваторию Азовского моря якобы угрожает безопасности навигации, заявила делегация Украины на заседании подкомитета по навигации, радиосвязи, поиску и спасению Международной морской организации (ММО) в Лондоне. О поданном Украиной в ММО протесте 17 января сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

«Делегация Украины выразила протест в связи с неправомерным расширением радиостанцией «NAVTEX — Новороссийск» района обслуживания на акваторию Азовского моря и Керченского пролива», — цитируются в заявлении слова министра инфраструктуры Украины Владислава Криклия.

По мнению Украины, начало трансляции российским передатчиком NAVTEX навигационной и метеорологической информации о ситуации в Азовском море и Керченском проливе «угрожает безопасности навигации». Поэтому вещание на данный регион должно обеспечиваться исключительно украинской радиостанцией «NAVTEX — Бердянск», а ММО «должна» рассмотреть неправомочные односторонние действия РФ.

Напомним, международная система оповещений для навигационной и метеорологической безопасности NAVTEX (Navigation Telex) обеспечивает передачу и приём морскими судами навигационной и метеорологической информации для обеспечения безопасности судоходства.

Полное покрытие обеспечивается 153 действующими станциями NAVTEX, с дальностью вещания каждой до 200−600 морских миль. В России работают 10 станция, на Украине — две, в Одессе и Бердянске.