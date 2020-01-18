Москва, , 00:55 — REGNUM Исполняющий обязанности министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков не перейдёт в состав нового правительства России, сообщает 17 января РБК со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что Носкова не хотят видеть в правительстве Михаила Мишустина в связи с низкой эффективностью реализации национального проекта «Цифровая экономика».

Вместе с тем этому проекту в новом правительстве планируют уделить особое внимание: Мишустин известен как активный сторонник внедрения новых технологий, поэтому их развитию планируют придать новый импульс. В качестве возможного кандидата на министерский пост источники издания назвали председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонида Левина.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в состав нового правительства России, вероятно, не войдут исполняющие обязанности вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец.

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