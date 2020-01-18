Оттава, , 00:43 — REGNUM Семьи погибших при крушении украинского Boeing в Иране получат компенсацию в размере 25 тыс. канадских долларов, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в эфире телеканала CTV News.

«Это не та компенсация, которой бы хотелось, и которая должна быть получена от иранской стороны, однако семьям помощь нужна уже сейчас, и мы постараемся ее оказать как можно скорее в ближайшие дни», — заявил он.

Предполагается, что единовременная выплата должна помочь семьям погибших покрыть расходы на организацию похорон.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января премьер-министр Канады Джастин Трюдо обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем ход расследования гибели пассажирского Boeing в Иране. Они подчеркнули важность проведения полного и открытого расследования авиакатастрофы.

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