Триполи, 18 января 2020, 00:42 — REGNUM Члены правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа будут находиться под защитой бойцов спецназа Турции, которые прибыли в Триполи, 17 января сообщает арабский телеканал Al-Arabia.
Противником ПНС является Палата представителей Ливии и возглавляемая фельдмаршалом Халифой Хафтаром Ливийская национальная армия
Как сообщало ИА REGNUM, 16 января турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция направит свои войска в Ливию для поддержки ПНС.
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