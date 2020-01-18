Москва, , 00:38 — REGNUM Исполняющие обязанности вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в состав нового правительства России, сообщили 17 января РБК правительственные источники.

По информации издания, вопросы культуры, спорта и туризма, которые курирует Голодец, могут быть распределены между другими ведомствами в правительстве Михаила Мишустина.

Ольга Голодец стала заместителем премьер-министра Дмитрия Медведева в 2012 году. На своём посту она курирует вопросы, в том числе, связанные с созданием крупнейших культурно-образовательных центров в нескольких российских городах.

Константин Чуйченко стал помощником президента РФ Дмитрия Медведева в 2008 году. С 2018 года он возглавлял аппарат правительства России.

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