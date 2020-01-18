Москва, , 00:28 — REGNUM Смена правительства в России не изменит внешнюю политику страны в угоду интересам США, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Госсекретарь Помпео заявил, что действия США в отношении России вряд ли изменятся после смены ее правительства. Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», — заявил российский сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал смену правительства России. По его словам, политика Вашингтона в отношении Москвы не изменится. Напомним, 15 января 2020 года правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку. Новым премьер-министром назначен Михаил Мишустин 16 января.

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