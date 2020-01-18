Вашингтон, , 00:02 — REGNUM Причиной ликвидации командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани было подозрение в том, что он собирается нанести вред США, сообщил журналистам 17 января американский госсекретарь Майк Помпео.

По словам главы Госдепа, Сулеймани разъезжал по Ближнему Востоку, готовя какую-то крупную акцию. Как сказал Помпео, Штаты «знали, что этот человек ранее уже осуществлял много таких планов и он активно действовал против Америки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский президент Дональд Трамп после ликвидации Сулеймани заявил, что тот готовил взрыв одного из посольств Соединённых Штатов.

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