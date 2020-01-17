Тирасполь, , 23:59 — REGNUM Приднестровье объявило о введении ответных ограничений для автомобилей с молдавской регистрацией на пересечение государственной границы ПМР и Украины. Как передает ИА REGNUM, такое решение принял Совет безопасности Приднестровья.

МИД Приднестровья проинформировал об этом переговорщика от Молдавии Александра Фленкю и международных участников формата «5+2».

«В качестве ответной меры с 24 января с.г. вводятся ограничения на пересечение государственной границы Приднестровья и Украины для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в РМ и управляемых постоянно проживающими в Молдове гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ. Данная мера будет действовать до момента снятия введенных молдавской стороной ограничений в отношении приднестровского автотранспорта», — говорится в заявлении приднестровского ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, c 10 января Молдавия в одностороннем порядке запретила автотранспорту с приднестровскими номерами передвигаться через пограничные пункты пропуска.

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