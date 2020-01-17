Киев, , 23:51 — REGNUM В проекте новой стратегии национальной безопасности Украины предусматриваются меры по уменьшению напряженности в двухсторонних отношениях с Российской Федерацией. Об этом сегодня, 17 января, сообщает пресс-служба президента Украины.

Ранее сегодня Совет национальной обороны и безопасности Украины рассмотрел проект стратегии национальной безопасности Украины, приоритетными направлениями которого являются обеспечение независимости и государственного суверенитета. Также в проекте стратегии сказано о безусловной важности развития человеческого капитала на Украине, подчеркивается курс на евроатлантическую интеграцию Украины и на восстановление территориальной целостности.

В проекте вновь указано, что Киев не смиряется с потерей Донбасса и Крыма и продолжает считать их своей территорией. «Возвращать» эти территории предлагается «осуществлением комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер».

Кроме того, в проекте стратегии нацбезопасности Украины предлагается принять меры для «уменьшения вероятности эскалации конфликта с Российской Федерацией и напряженности в двусторонних отношениях».

Первое заседание СНБО по вопросу проекта новой стратегии нацбезопасности Украины президент этой страны Владимир Зеленский назвал «консультативно-совещательным». Он предложил всем его участникам в течение недели детально проработать проект стратегии и подготовить свои предложения.