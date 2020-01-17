Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Основатель социальной сети «ВКонтакте», мессенджера Telegram Павел Дуров дал показания Комиссии по ценным бумагам и биржам США по делу о продаже его новой криптовалюты Gram. Стенограмма допроса опубликована американским надзорным ведомством.

Допрос в общей сложности длился 14 часов и проводился удаленно — Дуров находится в Дубае. Допрос был проведен 7 и 8 января.

В опубликованном тексте довольно много малозначимых вопросов, не представляющих интереса или ответ на которые и так известен.

Дуров рассказал, что в компании Telegram Group Inc. работали всего 30 сотрудников, но за последние три года она привлекал очень много подрядчиков — несколько сотен.

Кроме того, Дуров рассказал, что мессенджером Telegram хотя бы раз в месяц пользуются около 300 млн человек по всему миру. В 2017 году таких было 180 млн человек. Всю работу Дуров, по его словам, финансировал личными средствами, а сам мессенджер является бесплатным.

Что касается криптовалюты Gram, то Дуров подчеркнул, что она еще не запущена, однако он уже заработал на ней порядка $1,7 млрд.

Стоит отметить, что в завершении допроса истец и ответчик попросили суд Южного округа штата Нью-Йорк рассмотреть данное дело в упрощенном порядке.

Напомним, что суть спора между Дуровым и американским надзорным ведомством в том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США считает деятельность по криптовалюте Gram в США выпуском ценных бумаг, которые должны быть зарегистрированы, но Дуров этого не сделал.

Сам же Дуров с этим не согласен, так как считает Gram лишь заготовкой валюты, которая еще не запущена.