Берлин, , 23:42 — REGNUM Надежду на сотрудничество с новым российским правительством выразила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в обращении к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, сообщили 17 января в пресс-службе германского правительства.

В поздравительной телеграмме, направленной Мишустину по поводу его назначения, германский канцлер отметила, что Берлин очень ценит связи с Москвой и надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, главы ряда государств направили Мишустину поздравительные телеграммы после его назначения главой российского правительства 16 января.

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