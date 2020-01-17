Алжир, , 23:29 — REGNUM Марши, требующие смены режима, прошли в ряде алжирских городов, сообщает 17 января TSA.

Уточняется, что помимо столицы, в акциях приняли участие города Константина, Мсила, Тизи-Узу, Аннаба, Блида, Мостаганем, Беджайя, Джиджель.

Протестующие, шествия которых носили мирный характер, заявили, что хотят «смены режима», «не военного, а гражданского государства», «свободы и демократии».

Также выдвигались требования освободить активистов протестного движения «Хирак».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты в Алжире проходят с февраля 2019 года. Даже после смены президента страны и назначения нового правительства активисты требуют демократии.

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