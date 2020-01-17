Екатеринбург, 17 января 2020, 23:09 — REGNUM Отрицательный отзыв о проекте закона «о домашнем насилии» оставил председатель общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-майор полиции Владимир Красильников. Свою позицию он заявил во время экспертного обсуждения в региональной Общественной палате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Председатель общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Красильников
Председатель общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Красильников
Артур Савин
«Закон абсурдный — это однозначно», — считает Владимир Красильников, пояснив, что первые и последние пункты законопроекта противоречат друг другу.

Также, по его мнению, прописанные в законопроекте так называемые «охранные ордера» будут препятствовать примирению сторон и сохранению семьи.

«Вот эти предписания они будут только препятствовать примирению, сохранению семьи и так далее. А решение о разводе принимает не администрация, ни общественные организации, а решают сами супруги. Если хотят они развестись — они разведутся, независимо — есть это предписание или нет», — заявил генерал-майор полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Общественной палате Свердловской области состоялось экспертное обсуждение проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Большинство участников дали отрицательную оценку предложенному к обсуждению законопроекту.

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