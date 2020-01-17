Екатеринбург, , 23:09 — REGNUM Отрицательный отзыв о проекте закона «о домашнем насилии» оставил председатель общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области, генерал-майор полиции Владимир Красильников. Свою позицию он заявил во время экспертного обсуждения в региональной Общественной палате, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Председатель общественного совета при ГУ МВД России по Свердловской области Владимир Красильников Артур Савин

«Закон абсурдный — это однозначно», — считает Владимир Красильников, пояснив, что первые и последние пункты законопроекта противоречат друг другу.

Также, по его мнению, прописанные в законопроекте так называемые «охранные ордера» будут препятствовать примирению сторон и сохранению семьи.

«Вот эти предписания они будут только препятствовать примирению, сохранению семьи и так далее. А решение о разводе принимает не администрация, ни общественные организации, а решают сами супруги. Если хотят они развестись — они разведутся, независимо — есть это предписание или нет», — заявил генерал-майор полиции.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 января в Общественной палате Свердловской области состоялось экспертное обсуждение проекта федерального закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации». Большинство участников дали отрицательную оценку предложенному к обсуждению законопроекту.

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