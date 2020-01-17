Багдад, , 22:59 — REGNUM Один человек погиб и 25 получили ранения в ходе разгона полицией демонстрантов в Багдаде 17 января, передаёт Sky News — Arabia.

Акция протеста, которая проходила в районе Эс-Санак, была подавлена правоохранителями, открывшими предупредительный огонь и применившими слезоточивый газ.

Отметим, что в Ираке проходят протесты разных движений: против коррупции, о которых сказано выше, а также против присутствия в стране американских военных.

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