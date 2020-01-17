Бразилиа, 17 января 2020, 22:34 — REGNUM Заверения в дружественном отношении к евреям публично выразил бразильский президент Жаир Болсонару 17 января, сообщили в его пресс-службе.
После скандального заявления бразильского чиновника Роберту Алвима, процитировавшего слова нациста Йозефа Геббельса, Болсонару сказал:
Он подчеркнул, что не приемлет никаких проявлений геноцида и осуждает тоталитарные идеологии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алвим, являющийся бразильским спецсекретарём по вопросам культуры, 16 января в своей публичной речи использовал цитаты Геббельса, после чего был оперативно уволен.
Читайте ранее в этом сюжете: Президент Бразилии уличил чиновника в цитировании Геббельса и уволил