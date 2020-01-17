Бразилиа, , 22:34 — REGNUM Заверения в дружественном отношении к евреям публично выразил бразильский президент Жаир Болсонару 17 января, сообщили в его пресс-службе.

После скандального заявления бразильского чиновника Роберту Алвима, процитировавшего слова нациста Йозефа Геббельса, Болсонару сказал:

«Подтверждаем нашу полную и безоговорочную поддержку еврейскому сообществу, с которым нас объединяют общие ценности и дружеские связи».

Он подчеркнул, что не приемлет никаких проявлений геноцида и осуждает тоталитарные идеологии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алвим, являющийся бразильским спецсекретарём по вопросам культуры, 16 января в своей публичной речи использовал цитаты Геббельса, после чего был оперативно уволен.

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