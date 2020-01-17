Киев, , 22:23 — REGNUM Проект новой Стратегии национальной безопасности Украины предусматривает принятие мер по снижению напряжённости с Россией. Об этом сообщает 17 января пресс-служба президента Украины.

Документ был представлен сегодня на заседании Совета по национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины под председательством президента страны Владимира Зеленского.

В качестве приоритетных направлений политики национальной безопасности Украины в проекте указаны обеспечение независимости и государственного суверенитета, общественное развитие, защита прав, свобод и законных интересов граждан страны, европейская и евроатлантическая интеграция, а также «восстановление территориальной целостности в пределах международно признанных границ Украины».

Кроме этого, в проекте стратегии предлагается «принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с Российской Федерацией и напряжённости в двусторонних отношениях».

Отмечается, что в основу документа была положена избирательная программа Владимира Зеленского, которую в ходе президентской кампании поддержало подавляющее большинство населения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что стратегия «послужит основой для разработки других документов стратегического планирования в сферах национальной безопасности и обороны».