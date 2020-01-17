Вашингтон, , 22:20 — REGNUM Визовые санкции введены США в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шавапура, сообщил 17 января журналистам американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

Американец пояснил, что санкции Штаты ввели против иранца за подавление протестов в стране.

Хук «Он ответственен за резню 148 беспомощных иранцев в ноябре 2019 года».

Напомним, протесты, проходившие в Иране в ноябре — декабре минувшего года на фоне повышения цен на топливо, подавлялись полицией. Западные СМИ распространили информацию о большом числе погибших в результате столкновений протестующих и правоохранителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Около 1500 человек погибли во время протестов в Иране — СМИ