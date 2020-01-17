Вашингтон, 17 января 2020, 22:20 — REGNUM Визовые санкции введены США в отношении генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шавапура, сообщил 17 января журналистам американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.
Американец пояснил, что санкции Штаты ввели против иранца за подавление протестов в стране.
Напомним, протесты, проходившие в Иране в ноябре — декабре минувшего года на фоне повышения цен на топливо, подавлялись полицией. Западные СМИ распространили информацию о большом числе погибших в результате столкновений протестующих и правоохранителей.
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