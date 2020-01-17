Нью-Йорк, США, , 22:02 — REGNUM Конференция в Берлине по Ливии должна положить конец иностранному вмешательству во внутренние дела страны и запустить процесс политического урегулирования, сообщил журналистам 17 января официальный представитель госсекретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Комментируя предстоящую берлинскую конференцию по Ливии, представитель ООН отметил, что члены международного сообщества на этой встрече должны показать, что они едины в своём желании добиться мира для Ливии. Он заявил, что на встрече нужно достичь договорённости о полном соблюдении эмбарго на поставки оружия в эту страну.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, берлинская конференция по Ливии запланирована на 19 января 2020 г. На встречу приглашены российский президент Владимир Путин, главы других государств. Из Ливии ожидается приезд представителей обеих конфликтующих сторон — Правительства национального согласия и Ливийской национальной армии.

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