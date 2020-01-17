Вашингтон, , 21:56 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео считает, что некоторые политические перемены в России, связанные с начатой конституционной реформой и отставкой второго правительства Дмитрия Медведева, выглядят как попытка президента Российской Федерации Владимира Путина сохранить постоянный контроль над страной и после 2024 года. Об этом Помпео заявил в интервью радиоведущему Тони Кацу.

«Похоже, что это попытка Владимира Путина обеспечить себе постоянный контроль и после того, как его нынешний срок истечет в 2024 году», — высказал свое мнение Помпео.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства отметил, что только время точно покажет, что именно предвещают эти внутриполитические изменения в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин 15 января в своем послании Федеральному собранию инициировал проведение конституционной реформы в стране. Президент предложил закрепить в конституции статус Государственного совета и кардинально поднять роль губернаторов в выработке и принятии решений федерального значения.

Кроме того, российский лидер предлагает наделить Государственную думу большими полномочиями — она сможет формировать правительство России.