Киев, 17 января 2020, 21:46 — REGNUM Обновлённая стратегия национальной безопасности Украины предусматривает шаги в направлении снижения напряжённости с Россией. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
«Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях», — говорится в сообщении.
Документ был представлен на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, в котором принял участие президент страны Владимир Зеленский.
Глава Национального института стратегических исследований Александр Литвиненко в ходе заседания отметил, что проект стратегии был обработан рабочей группой и представлен, помимо прочего, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре 2019 года, где получил положительную оценку.