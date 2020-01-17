Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Новые санкции будут введены против правительства Николаса Мадуро, заявил 17 января американский госсекретарь Майк Помпео, сообщает Госдеп.

Глава Госдепа заявил, что Вашингтон продолжает опекать своего ставленника Хуана Гуайдо, «укрепляя его легитимность». Чтобы венесуэльский президент Николас Мадуро не мог этому помешать, на него будет продолжаться давление.

Помпео «Знайте, что последуют новые действия».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Гуайдо, которого в Венесуэле никогда не признавали «и.о. президента», хотя так его именовали в США, сильно потерял свои позиции, поскольку на его место в парламенте выбрали другого, лояльного к власти, политика.

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