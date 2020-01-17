Тбилиси, , 21:20 — REGNUM Нового генпрокурора Грузии прокурорский совет будет выбирать из 17 кандидатов. Именно столько заявок на вакантное место генерального прокурора было подано до 17 января включительно. На этом прокурорский совет закончил консультации, продолжавшиеся в течение месяца, с 17 декабря, и приступает к следующему этапу процедуры выборов генпрокурора.

Из представленных 17 кандидатов прокурорский совет должен будет отобрать не менее трех кандидатов, треть из которых должна быть противоположного пола. Затем на заседании совета каждая кандидатура по отдельности будет вынесена на голосование. Избранным будет сочтен тот кандидат, который получит наибольшее количество голосов, но не менее двух третей полного состава прокурорского совета. Если два и более кандидатов наберут одинаковое количество голосов, решающим будет голос председателя прокурорского совета. Если же ни один из кандидатов не наберет нужного количества голосов, будет назначен второй тур, в котором на голосование будут вынесены два кандидата, имеющих наилучшие результаты. Если и на этот раз ни один из кандидатов не наберет минимум две трети голосов членов прокурорского совета, то через неделю прокурорский совет начнет новые консультации по кандидатурам генпрокурора.

Избранный прокурорским советом кандидат затем будет представлен парламенту, который большинством от полного состава утвердит генерального прокурора. Если же кандидат не наберет в парламенте нужного количества голосов, то прокурорский совет заново отберет других кандидатов.

Среди 17 претендующих на пост генпрокурора юристов и бывший главный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе, кандидатуру которого представил Грузинский технический университет. Он возглавлял Главную прокуратуру Грузии (так называлась тогда генпрокуратура) с ноября 2015 года до мая 2018 года и подал в отставку на фоне акций протеста, устроенных отцом убитого на улице Хорава в Тбилиси в декабре 2017 года школьника Давида Саралидзе — Зазой Саралидзе.

Оппозиция заранее предсказывает, что на пост генпрокурора будет избран именно Ираклий Шотадзе, так как, по заявлению лидеров оппозиции, он был хорошим исполнителем заказов реального правителя Грузии — олигарха Бидзины Иванишвили и подручным Отара Парцхаладзе, который, по мнению оппозиции, и сегодня фактически контролирует систему прокуратуры.

Депутаты парламента Грузии от правящей партии, в свою очередь, заявляют, что поддержат кандидатуру Шотадзе, если она будет представлена прокурорским советом.

Напомним, что должность генпрокурора Грузии стала вакантной после того, как в декабре прошлого года бывший генпрокурор Шалва Тадумадзе был утвержден парламентом на должность судьи Верховного суда.

Выборы генпрокурора Грузии по новой системе, через прокурорский совет, проводятся уже третий раз.