Нью-Йорк, США, 17 января 2020, 21:17 — REGNUM Опасным шагом назвал действия европейских участников ядерной сделки с Ираном российский постпред при ООН Василий Небензя в беседе с журналистами 17 января.
Комментируя запуск Великобританией, Германией и Францией механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, российский дипломат назвал действия европейцев «очень неудачными».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Берлин, Париж и Лондон запустили механизм урегулирования споров в рамках СВПД (так называемой ядерной сделки с Ираном). В Иране, России и Китае сочли это ошибкой, а в прессе появилась информация, что европейцев вынудил к такому шагу Вашингтон.
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