Киев, , 20:46 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский отклонил прошение об отставке премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом сообщает 16 января пресс-служба офиса украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский провел встречу с Гончаруком, в ходе которой заявил, что «сейчас не то время, чтобы расшатывать государство экономически и политически».

При этом, как сообщается, президент поставил перед правительством «ряд неотложных задач» и не исключил кадровых изменений в его составе.«Была обсуждена оптимизация работы кабинета министров, вопрос начисления справедливых зарплат министрам и топ-менеджерам госкомпаний, увольнения руководителей министерств, не достигших реальных результатов, а также налаживания диалога с парламентом», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сегодня Алексей Гончарук подал прошение об отставке. Поводом для этого послужила публикация в сети аудиозаписи, на которой премьер-министр в ходе закрытого совещания 16 декабря критикует президента Владимира Зеленского, обвиняя его в «примитивном понимании экономических процессов».

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