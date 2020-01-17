Вашингтон, , 20:43 — REGNUM Государственный департамент США не стал комментировать информацию о том, что администрация президента США Дональда Трампа грозила ввести пошлины в размере 25% на автомобили из стран Евросоюза, в том случае, если ведущие страны ЕС — Германия, Франция и Великобритания — продолжат поддерживать соглашение по иранскому атому. Соответствующее заявление сделал сегодня, 17 января, спецпредставитель США по Иран Брайан Хук.

«Мы не комментируем по пошлинам. Не могу подтвердить, не могу опровергнуть это», — сказал представитель Госдепа в ходе брифинга.

Напомним, что американские СМИ утверждают, что Трамп и его администрация прямо требовали от ведущих стран ЕС ввести механизм разрешения споров в рамках ядерного соглашения с Ираном, из которого США вышли в одностороннем порядке по инициативе Трампа.

При этом Белый дом грозил странам ЕС введением 25-процентных пошлин на ввоз их автомобилей.

Стоит отметить, что глава министерства обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр подтвердила информацию СМИ о существовании таких угроз со стороны Вашингтона.