Вашингтон, , 20:40 — REGNUM Нужно добиться, чтобы на уровне международных обязательств Тегеран отказался от обогащения урана, сообщил 17 января журналистам американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук.

Комментируя развитие отношений Запада с Ираном в направлении сворачивания иранской ядерной программы, американец напомнил, что Совбез ООН запрещал своей резолюцией начала 2000-х годов Ирану обогащать уран.

Между тем, отметил Хук, Совместный всеобъемлющий план действий этого требования в себя не включает — и это ошибка, считает американский дипломат.

Хук «От него не следовало отказываться на переговорах с иранцами по ядерной сделке».

По его мнению, нужно добиться, чтобы Ирану запретили обогащать уран.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тегеран в мае минувшего года объявил о первом этапе прекращения выполнения ряда пунктов СВПД, касающихся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды. Иран объявил, что выходит за рамки СВПД по запасам низкообогащённого урана.

Затем, через два месяца, иранские власти начали второй этап сокращения своих обязательств по ядерной сделке. Было объявлено о начале обогащения урана на уровне выше предусмотренных СВПД 3,67%.

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