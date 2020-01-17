Киев, , 20:37 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский решил дать ещё один шанс премьер-министру страны Алексею Гончаруку при некоторых условиях. Об этом он заявил в ходе встречи с главой правительства.

«Я решил дать шанс Вам и вашему правительству, если вы решите вещи, которые сегодня очень важные, которые очень беспокоят наше общество», — сказал Зеленский.

Украинский лидер, помимо прочего, заявил, что не считает, что кто-то из кабинета министров — «нечестный человек или непрофессионал», однако попросил премьера «найти слабые места и заменить тех или иных руководителей министерств в соответствии с их профессиональными данными».

Помимо этого, Зеленский попросил Гончарука предложить новую концепцию зарплат всех министерств, ведомств, заместителей министров и госкомпаний «с пониманием, где мы живём и в какой сложной ситуации». Он отметил, что зарплаты «должны быть нормальными, в соответствии с их статусами и чтобы на эти зарплаты можно было жить».

Также украинский президент выдвинул просьбу разобраться с ситуацией относительно компании «Нафтогаз» и процентов, которые компания получает с контрактов с Россией.

Ранее в интернете были опубликованы аудиозаписи с участием премьер-министра Украины Алексея Гончарука, на которых украинский премьер обвинял президента Украины Владимира Зеленского в дилетантстве относительно экономических вопросов.