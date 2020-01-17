Киев, , 20:19 — REGNUM Служба безопасности Украины начала расследование по факту прослушивания закрытого совещания у премьер-министра страны Алексея Гончарука. Об этом сообщил 17 января генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передаёт агентство «Украинские новости».

По словам генпрокурора, расследованием уголовного дела занимается СБУ, а процессуальное руководство следственными действиями осуществляет прокуратура.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в сети была распространена аудиозапись, на которой, предположительно, Алексей Гончарук в ходе закрытого совещания 16 декабря с министрами и представителями Национального банка критикует президента Владимира Зеленского, обвиняя его в «примитивном понимании экономических процессов».

На фоне скандала Гончарук сегодня подал в отставку с поста премьер-министра Украины. Зеленский потребовал от правоохранительных органов в двухнедельный срок установить причастных к записи переговоров.

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