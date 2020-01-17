Екатеринбург, , 19:58 — REGNUM Советник уполномоченного по правам человека в Свердловской области Ирина Литвинова считает, что предложенный к обсуждению проект закона «О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федерации» имеет дефекты и не может быть принят. Об этом она заявила в ходе экспертного обсуждения законопроекта в Общественной палате Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Советник уполномоченного по правам человека в Свердловской области Ирина Литвинова Артур Савин

В ходе мероприятия Ирина Литвинова сообщила собравшимся позицию свердловского омбудсмена по проблеме бытового насилия, а также высказала позицию, которая была составлена на основе экспертных заключений.

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«Нам надо защищать семью и защищать жертв семейного насилия. А вот законопроект, который мы имеем, мы показали экспертам. И мнение было такое, что даже если его примут — он не будет работать, он ничего не привнесёт в эту сферу борьбы с насилием», — заявила советник свердловского омбудсмена.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ходе обсуждений 17 января в Общественной палате Свердловской области против данного проекта закона выступило большинство участников мероприятия. В том числе эксперты общественных организаций, а также представители МВД и РПЦ.

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