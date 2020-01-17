Иерусалим, , 19:46 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что стал «гораздо более оптимистичен» относительно перспектив освобождения осуждённой в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссасхар после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

«Вчера я снова говорил с президентом Путиным о деле Наамы. Я почувствовал, что у него есть настоящая готовность прийти к решению, и я гораздо более оптимистичен», — сказал Нетаньяху в видеообращении, распространённом 17 января пресс-службой правительства Израиля.

Нетаньяху не стал уточнять детали беседы, но отметил, что израильская сторона продолжит «делать всё, чтобы вернуть Нааму домой».

Как передавало ИА REGNUM, Наама Иссахар была задержана в апреле 2019 года в московском аэропорту «Шереметьево» из-за обнаружения в её багаже 9,6 грамма гашиша. Позднее российский суд приговорил её к 7,5 года колонии общего режима.

Накануне газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники в российских госструктурах, что Владимир Путин может помиловать Иссахар в преддверии своего визита в Израиль, который запланирован на 23 января.

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