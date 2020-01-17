Маскат, , 19:53 — REGNUM Переговоры по теме гибели украинского Boeing под Тегераном провели 17 января иранский и канадский министры иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф и Франсуа-Филипп Шампань, сообщили в пресс-службе МИД Ирана.

Уточняется, что встреча прошла в столице Омана по инициативе канадской стороны. Министры обсудили двусторонее взаимодействие в технической, правовой и консульской сферах. Зариф и Шампань собираются провести ещё одно встречу по вопросу авиакатастрофы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиалайнер Boeing 737−8KV по ошибке был сбит ПВО Ирана 8 января 2020 года. Из 176 погибших 57 человек — граждане Канады.

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