Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Несмотря на то, что в России произошла смена правительства, действия США в отношении РФ вряд ли изменятся. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе своего интервью на одной из американских радиостанций.

Вместе с тем Помпео подчеркнул, что решения властей США по данному вопросу будут приниматься исходя из развития ситуации.

Правительство РФ 15 января ушло в отставку. На место Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин. Состав правительства будет сформирован в ближайшее время.