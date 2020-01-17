Москва, , 19:42 — REGNUM 17 января председатель правительства России Михаил Мишустин назначил нового главу ФНС (Федеральной налоговой службы). Им стал бывший заместитель Мишустина — 44-летний Даниил Егоров.

Егоров родился в Москве в 1975 году. В 1988 году он окончил Российский университет дружбы народов по специальности «юриспруденция». В 2000 году вошёл в состав комиссии Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам. С 2001 года работал юрисконсультом, начальником юридического отдела ЗАО «Энеко» (аудиторско-консалтинговая компания). Работу в налоговых органах начал также с 2001 года в качестве консультанта отдела обеспечения деятельности руководства Управления Министерства РФ по налогам и сборам по Москве. С 2003 по 2005 год являлся начальником отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем начальник отдела камеральных проверок Межрайонной инспекции МНС РФ №44 (Москва).

В дальнейшем занял пост начальника отдела выездных проверок №2 Межрайонной инспекции ФНС России №50 (Москва). В 2009—2010 годах был замначальника отдела контрольной работы Управления ФНС России по Москве.

Позднее до 2011 года работал начальником отдела рассмотрения споров с физическими лицами, начальником отдела рассмотрения споров с крупнейшими налогоплательщиками, заместителем начальника Управления досудебного аудита ФНС.

В 2011 году был назначен заместителем главы ФНС России Михаила Мишустина. В ведомстве Егоров координировал деятельность контрольного управления, управления трансфертного ценообразования, управления камерального контроля и управления оперативного контроля ФНС.

Является действительным статским советником РФ II класса. В 2013 году награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, в 2017-м — удостоен ордена Почета.

Женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей.

По итогам 2018 года Егоров задекларировал доход в размере 7,691 млн рублей, доход супруги составил 10,804 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин огласил послание Федеральному собранию. После этого Дмитрий Медведев заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Новым председателем правительства России стал бывший глава ФНС Михаил Мишустин.