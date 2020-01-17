Москва, , 19:05 — REGNUM Новый состав правительства Российской Федерации будет объявлен не позднее вторника, 21 января. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.

Напомним, что 15 января второе правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку в полном составе. Это решение было принято после того, как президент России Владимир Путин начал конституционную реформу, которая должна установить новый баланс между тремя ветвями власти.

Новым председателем правительства стал бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Известно, что состав нового правительства должен быт утвержден президентом России.

При этом у Владимира Путина в ближайшие дни плотный график. 18 января глава государства посетит Санкт-Петербург, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню прорыва блокады Ленинграда. 19 января российский лидер летит в Берлин, для того чтобы принять участие в международной конференции по Ливии.

Стоит отметить, что различные источники не прогнозируют кардинальной смены состава правительства — будут заменены отдельные министры.