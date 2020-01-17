Вашингтон, , 18:53 — REGNUM Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило информацию о том, что 11 американских военнослужащих получили ранения в результате ракетного удара Исламской Республики Иран по американским базам в Ираке. Соответствующее заявление сделал официальный представитель CENTCOM капитан Билл Эрбан, сообщает телеканал RT.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что 11 американских военнослужащих пострадали в результате ракетного удара Ирана по американским базам в Ираке. Эти удары были нанесены в ответ на убийство американцами иранского генерал Касема Сулеймани.

Эрбан подтвердил эту информацию. Он добавил, что удар был нанесен в ночь на 8 января. Американские солдаты получили черепно-мозговые травмы и находятся на лечении в Кувейте и Германии.

«Ожидается, что эти военнослужащие вернутся в Ирак, когда их посчитают пригодными к несению службы», — сказал капитан Эрбан.

Примечательно, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в результатет иранского ракетного удара по базам США в Ираке не пострадал ни один американский гражданин.