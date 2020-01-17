Иерусалим, , 18:37 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что почувствовал со стороны президента РФ Владимира Путина «готовность прийти к решению» относительно уголовного дела в отношении осуждённой в РФ гражданки Израиля Наамы Иссахар. Об этом израильский премьер заявил в видеообращении.

«Вчера я снова говорил с президентом Путиным по вопросу Наамы. Я почувствовал, что у него есть настоящая готовность прийти к решению», — заявил Нетаньяху.

По словам премьер-министра Израиля, он настроен гораздо более оптимистично, чем раньше. Нетаньяху также пообещал продолжить работу по возвращению Иссахар на родину.

В конце 2019 года Нааму Иссахар приговорили к 7,5 годам тюремного заключения за контрабанду и хранение наркотических средств.

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